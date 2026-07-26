Рожениц из отдалённых сёл Колымы будут возить в новый перинатальный центр вертолётами

В Магадане завершаются строительные работы в Перинатальном центре. Комплекс объединит родильный дом, женскую консультацию, клинико-диагностический стационар и центр планирования семьи. Сейчас эти учреждения разбросаны по городу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Строительство таких объектов вдали от федерального центра требует больших расходов. В октябре прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть дополнительное финансирование для возведения комплекса. Открыть центр планируют до конца 2026 года.
В новом здании разместят 80 коек для круглосуточного пребывания и 10 коек дневного стационара. Женская консультация рассчитана на 100 посещений в смену. Будут работать центр планирования семьи, четыре индивидуальных родильных зала и залы для партнёрских родов.
Уже сейчас асфальтируют дорогу к центру и благоустраивают прилегающую территорию. Здание оснастили современными вентиляционными системами с климат-контролем.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что в правительстве региона заранее продумали транспортную доступность для женщин из отдалённых населённых пунктов.
— У нас есть возможность возить пациенток вертолётами, — отметил Сергей Носов. — Они летают регулярно, не только в экстренных случаях, но и для работы врачебных бригад. Ничто не мешает перевозить и наших рожениц.
Перинатальный центр будет принимать не только жительниц Магаданской области, но и рожениц из Чукотки и Камчатки. Строительство соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и позволит снизить риски материнской и младенческой смертности.
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