Восстановленный после наводнения детский лагерь «Заря» заработал в Нижнеудинском районе

IrkutskMedia, 26 июля. Детский оздоровительный лагерь «Заря» заработал в Нижнеудинском районе впервые после разрушительного наводнения 2019 года. Первая смена проходит для 100 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Из них 20 — ребятишки из семей участников СВО, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Открытие “Зари” — это не просто открытие лагеря, а символ того, что мы не забыли о последствиях наводнения и делаем все, чтобы у детей Нижнеудинского района была возможность полноценно отдыхать. Я очень рад, что благодаря совместной работе власти, бизнеса и жителей района смогли вернуть эту площадку для детского оздоровления», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.
Смена продлится 21 день. Для ребят подготовлена насыщенная программа. Министерство социального развития, опеки и попечительства Приангарья приобрело путевки для детей за счет регионального бюджета.
Восстановление лагеря проходило в два этапа. Для проведения первой части работ было направлено 89 млн рублей. В этом году изыскали дополнительно около 13,5 млн рублей. Средства выделили из бюджета Нижнеудинского района, спонсорскую поддержку оказали местные предприниматели. Весомый вклад в восстановление лагеря внесли трудовые коллективы, которые выходили на субботники и приводили территорию лагеря в порядок.
Всего за 7 лет на 20 га было восстановлено девять объектов, включая два спальных корпуса, игровая, клуб, пищеблок и медицинский блок. Мэр территории Анатолий Крупенев поблагодарил трудовые коллективы Нижнеудинского района, помогавшие в восстановлении лагеря, а также главу региона Игоря Кобзева и зампредседателя правительства области Наталью Дикусарову за помощь.
Ранее агентство сообщало, что в Усть-Ордынском Бурятском округе идет реализация летней оздоровительной кампании 2026 года в шести загородных детских лагерях. За время летних каникул планируется принять в них почти полторы тысячи детей. Также в текущем году при образовательных учреждениях округа открыли более 100 лагерей дневного пребывания.