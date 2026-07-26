Восстановленный после наводнения детский лагерь «Заря» заработал в Нижнеудинском районе

«Открытие “Зари” — это не просто открытие лагеря, а символ того, что мы не забыли о последствиях наводнения и делаем все, чтобы у детей Нижнеудинского района была возможность полноценно отдыхать. Я очень рад, что благодаря совместной работе власти, бизнеса и жителей района смогли вернуть эту площадку для детского оздоровления», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.