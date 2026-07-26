Новая искренность пришла в Хабаровск вместе с метамодернизмом

В Хабаровске открылась выставка «Русские метамодернисты», посвященная новому направлению в искусстве XXI века. Экспозиция в Картинной галерее имени А. М. Федотова объединяет более 70 работ 15 профессиональных художников.
Метамодернизм строится на сочетании противоположностей — надежды и меланхолии, стремления к большим смыслам и понимания несовершенства окружающего мира. Одной из его особенностей называют «новую искренность» — попытку говорить о серьезных вещах без лишнего пафоса.
«Участников проекта объединяет виртуозное владение техникой и общий интерес к фигуративности. Они — люди, глубоко погруженные в современный контекст. В их работах звучит философская мысль, и появляется то, что мы называем “новой искренностью”», — рассказал куратор выставки Владимир Назанский.
Например, Настя Миро представила картины из проекта «Октонавтика», посвященного проблеме космического мусора. В работах Егора Плотникова вместо привычных красивых пейзажей — суровые и пустынные пространства.
На открытии также прошла встреча с куратором и художниками Иваном Коршуновым и Анастасией Кузнецовой-Руф. Они рассказали о создании своих работ и о том, как идея «новой искренности» проявляется в современном искусстве.
Выставка «Русские метамодернисты» будет работать в Хабаровске до 10 сентября.