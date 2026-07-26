В Волгограде открыли памятник на братской могиле жертв нацизма

Согласно архивным документам, в 1942 году отряд гестаповцев расстрелял 43 евреев, проживавших в селе Водино, ранее эвакуированных из Бессарабии и Украины, и двух активистов-колхозников. Старшему из расстрелянных было 73 года, младшему — восемь месяцев. Более половины из них были детьми.