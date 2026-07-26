Актрису Николь Кидман заметили с новым возлюбленным во время отдыха в Италии

Папарацци заметили австралийскую и американскую актрису Николь Кидман в компании с новым возлюбленным, предпринимателем Марком Рейнштейном. Снимки были сделаны во время отдыха в итальянском Портофино. Об этом сообщил журнал Hola.
Для прогулки 59-летняя знаменитость выбрала элегантный образ в светлых тонах: шелковый топ и юбку в тон. Бизнесмен, в свою очередь, появился в синей рубашке, шортах и солнцезащитных очках.
Представитель Николь Кидман не стал раскрывать подробности ее отношений с Рейнштейном, передает издание.
Артистка 19 лет была в браке с музыкантом Китом Урбаном. У них две дочери — 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет. По словам инсайдеров, актриса была «ошеломлена» расставанием с мужем. Почему многолетние отношения Кидман и Урбана могли разрушиться — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее Кидман рассказала, что в юности была помешана на всем русском, особенно на литературных произведениях. Она добавила, что даже ездила в Санкт-Петербург и увидела все места, вокруг которых Лев Толстой построил «Войну и мир» и где жили его персонажи. По словам звезды, именно русская культура была в начале ее творческого пути.