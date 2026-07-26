Актрису Николь Кидман заметили с новым возлюбленным во время отдыха в Италии

Ранее Кидман рассказала, что в юности была помешана на всем русском, особенно на литературных произведениях. Она добавила, что даже ездила в Санкт-Петербург и увидела все места, вокруг которых Лев Толстой построил «Войну и мир» и где жили его персонажи. По словам звезды, именно русская культура была в начале ее творческого пути.