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Десятки населенных пунктов Крыма остались без воды 26 июля

Водоснабжение ограничено из-за ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 26 июля, из-за аварий на электросетях десятки населенных пунктов в Крыму остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

В связи с аварийно-ремонтными работами ограничено водоснабжение в селе Речное Бахчисарайского района. Также без воды останутся жители поселка Советский, сел Раздольное и Алмазное Белогорского района. Кроме того, до 17:00 водоснабжение будет прекращено в селе Батальное Ленинского района.

Также воды нет в Старом Крыму, поселке Кировское, селах Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Софиевка и Трудолюбовка.

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