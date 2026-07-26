Пьяный подросток в Красноярском крае стал виновником ДТП с двумя погибшими

В селе Нарва Красноярского края 17-летний пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Погибли два пешехода — 46-летний мужчина и 35-летняя женщина. 20-летний пассажир виновника трагедии находится в больнице. Авария произошла сегодня ночью, 26 июля. Подросток на автомобиле ВАЗ-2109 на улице Заводской села Нарва сбил двух человек, шедших по обочине в сторону переулка Проходной. Пара скончалась на месте до прибытия скорой помощи. 20-летний пассажир ВАЗ-2109 получил травмы различной тяжести, он госпитализирован. Результат освидетельствования показал, что сидевший за рулем, не имеющий прав, подросток еще и пьян: 0,63 мг/л — по данным прибора. Родителям предстоит заплатить за сына более 47 тысяч рублей штрафа. Кроме того, они будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По факту аварии решается вопрос о возбуждении уголовного дела.