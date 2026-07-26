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На Урале из-за жары запретили движение грузовиков по федеральным трассам

В Свердловской области временно ограничили движение грузовиков.

Источник: Комсомольская правда

26 июля в Свердловской области на федеральных трассах ограничили движение для грузовых машин. Запрет на передвижение будет действовать с 10:00 до 22:00. Об этом в канале сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

— Такая мера была принята в связи с повышенной температурой воздуха и касается транспорта, масса которого с грузом либо нагрузка на ось превышают допустимые значения, установленные Правительством Российской Федерации, — уточняет ведомство.

Водителям грузовых авто рекомендуют учитывать данную информацию во время планирования поездок. По данным Уралгидрометцентра, воздух прогреется до + 33 градусов в Свердловской области в течение дня.

Напомним, что подобное ограничение действовало и 24 июля. Так как температура воздуха поднималась до +32 градусов и выше.