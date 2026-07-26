Пермяк стал 36-кратным чемпионом России по лёгкой атлетике

Чемпионом России по легкой атлетике стал пермяк Владимир Никитин, сообщает Всероссийская федерации лёгкой атлетики.
В Екатеринбурге проходит Чемпионат России по лёгкой атлетике. Чемпионский титул уже в 36-й раз забрал уроженец Пермского края Владимир Никитин. Дистанцию в 10 000 метров спортсмен преодолел за 28:26:65.
До этого он стал первым на дистанции в 5000 метров, пробежав её за 13 минут. Сам Владимир после забегов рассказал, что все свои победы посвящает своей семье.
«Все мои победы — это подарок моей семье, моему тренеру, а потом уже мне», — поделился Владимир Никитин.