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Пермяк стал 36-кратным чемпионом России по лёгкой атлетике

Владимир Никитин пробежал 10 000 метров за 28 минут.

Чемпионом России по легкой атлетике стал пермяк Владимир Никитин, сообщает Всероссийская федерации лёгкой атлетики.

В Екатеринбурге проходит Чемпионат России по лёгкой атлетике. Чемпионский титул уже в 36-й раз забрал уроженец Пермского края Владимир Никитин. Дистанцию в 10 000 метров спортсмен преодолел за 28:26:65.

До этого он стал первым на дистанции в 5000 метров, пробежав её за 13 минут. Сам Владимир после забегов рассказал, что все свои победы посвящает своей семье.

«Все мои победы — это подарок моей семье, моему тренеру, а потом уже мне», — поделился Владимир Никитин.