Жительница Нижегородской области украла у отца миллион рублей на гадалку

Необходимых средств у женщины не было, и она решила взять сбережения отца, которые тот хранил в доме своей матери. Женщина направилась к бабушке с ночевкой, дождалась, когда та уснет и похитила один миллион рублей. За короткое время она потратила на услуги гадалки 700 тысяч рублей, а оставшиеся деньги использовала на другие нужды, в том числе на месячную аренду автомобиля Lada Kalina за 70 тысяч рублей, телефон и товары для троих детей, следует из материалов.