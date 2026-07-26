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Главные новости недели в Нижегородской области к 26 июля

Росприроднадзор вновь нашел нарушения на модернизируемых нижегородских очистных, заявив, что АО «Объединенный коммунальный оператор» уклоняется от их устранения. В ОКО с претензиями не согласны.

Росприроднадзор вновь нашел нарушения на модернизируемых нижегородских очистных, заявив, что АО «Объединенный коммунальный оператор» уклоняется от их устранения. В ОКО с претензиями не согласны.

Хищение 37 млн рублей выявили при модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Минэнерго России поддержало включение нижегородской АЭС в схему новых энергообъектов. Ввод атомной электростанции в Нижегородской области возможен ориентировочно в конце 2030-х — начале 2040-х годов.

Нижегородский губернатор анонсировал переход региона на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) в целях поддержки малого и среднего предпринимательства. Состояние МСП и логистической отрасли обсудили на очередном оперштабе по соцэкономразвитию.

Правительство РФ рекомендовало властям Нижегородской и Вологодской областей совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС. Напряженная ситуация на внутреннем топливном рынке сохраняется.

Правительство Нижегородской области утвердило программу развития экспорта до 2030 года. Цель программы — сохранить две трети объема несырьевого неэнергетического экспорта по сравнению с показателем 2023 года.

Комитет по экономике одобрил штрафы за продажу вейпов в Нижегородской области. Размер штрафов составит до 1 млн руб.

Птицеводческий комплекс за 2,9 млрд рублей открыли в Нижегородской области. Группа компаний «Русское поле» («Павловская курочка») запустила комплекс «Михеевка» в Ардатовском округе.

Бензин АИ-92 и дизель подешевели в Нижегородской области к 20 июля. По сравнению с предыдущей неделей бензин этой марки стал дешевле на 1%, дизель — на 0,6%. В среднем нефтепродукты на АЗС региона подорожали на две копейки.

Концессию на дорожные камеры в Нижегородской области может получить ГК «Урбантех». Как выяснил «Ъ», группа компаний может стать концессионером по установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Нижегородской, Ростовской и Ленинградской областях.

Региональные операторы ТКО сохранят начисление платы сельхозпредприятиям исходя из количества сотрудников. Ранее некоторые операторы стали начислять плату, взяв за расчет площади коровников и овощехранилищ, хотя работают в них всего по несколько человек.