Главные новости недели в Нижегородской области к 26 июля

Бензин АИ-92 и дизель подешевели в Нижегородской области к 20 июля. По сравнению с предыдущей неделей бензин этой марки стал дешевле на 1%, дизель — на 0,6%. В среднем нефтепродукты на АЗС региона подорожали на две копейки.