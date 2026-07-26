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Киев горит после ночной атаки ВС России

В Киеве после ночных взрывов зафиксированы пожары в трех районах, сообщила Госслужба Украины по ЧС.

В Киеве после ночных взрывов зафиксированы пожары в трех районах, сообщила Госслужба Украины по ЧС. Возгорания возникли в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах столицы, в Деснянском районе сгорел склад.

Ночью в Киеве дважды объявлялась воздушная тревога, местные СМИ сообщали о взрывах. Позже в Минобороны РФ проинформировали, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

В Киеве было поражено предприятие Smart Intelligent System, производящее беспилотники, а также место сборки и хранения БПЛА. По данным Минобороны, с привлечением специалистов украинско-американской компании там ежемесячно производилось до 1 тыс. беспилотников различного типа.

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