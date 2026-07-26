Для москвичей опубликовали викторину, посвященную азиатским слонам

Интерактивную викторину, посвященную азиатским слонам, опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Участникам предстоит ответить на восемь вопросов. Часть из них посвящена уникальным анатомическим особенностям азиатских слонов. Например, участники выяснят, для чего этим млекопитающим нужны хобот и огромные уши и у кого из них есть бивни. Также они узнают о долгожительстве животных, внутренней иерархии в слоновьем стаде и рождении детенышей в столичном зоопарке. Кроме того, пользователи назовут зверей, которые живут на старой территории недалеко от слонов и тоже являются героями онлайн-трансляций.
Пройти викторину поможет наблюдение за слонами. Познакомиться с животными ближе предлагают на официальном сайте зоопарка, где регулярно рассказывают о кормлении, купании и повседневных привычках обитателей слоновника. Принять участие в викторине могут пользователи с полной или стандартной учетной записью на mos.ru. За правильные ответы «активные граждане» получат до 40 баллов городской программы лояльности «Миллион призов».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.