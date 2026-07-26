Для москвичей опубликовали викторину, посвященную азиатским слонам

Участникам предстоит ответить на восемь вопросов. Часть из них посвящена уникальным анатомическим особенностям азиатских слонов. Например, участники выяснят, для чего этим млекопитающим нужны хобот и огромные уши и у кого из них есть бивни. Также они узнают о долгожительстве животных, внутренней иерархии в слоновьем стаде и рождении детенышей в столичном зоопарке. Кроме того, пользователи назовут зверей, которые живут на старой территории недалеко от слонов и тоже являются героями онлайн-трансляций.