В России требуют ужесточить штрафы за брань

Если вы скажете, что нет в этом особой опасности, ну послушал пару песен, то я отвечу: это очень серьёзная вещь. Сейчас в интернет-пространстве на 90% поле принадлежит врагам — интернет-акторам, которые потеснили нашу традиционную культурно-образовательную среду. Через смартфон и таргетинг (специальным образом подобранная реклама в Сети, базирующаяся на личных предпочтениях человека. — Авт.) они воздействуют на молодёжь и что самое опасное — на детей. И потом, когда педагог начинает работать с ребёнком, он понимает, что ему совершенно не интересно то, о чём с ним говорят".