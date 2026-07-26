300 тысяч или арест. В России требуют ужесточить штрафы за брань

В Екатеринбурге местные депутаты и просто жители решили бороться с матом. Люди признаются, что устали терпеть засилье нецензурной лексики всюду: на улицах, в супермаркетах, общественном транспорте. Горожане настроены решительно. «АиФ»-НП" изучил опыт уральского региона с тем, чтобы применить его в Волгоградской области.
Норма не работает.
Как рассказал «АиФ»-Урал", депутаты гордумы Екатеринбурга намерены увеличить штраф за нецензурную ругань до 3−7 тыс. руб. По их мнению, существующие штрафы (500−2500 ₽) никого не пугают.
Здесь нужно отметить, что депутаты предлагают новые суммы с учётом немалого опыта: в уральской столице наказания за мат применяют регулярно.
«Только за прошлый год в Екатеринбурге выписали около 7,5 тысячи штрафов за мат в общественных местах, — отмечала спикер местной гордумы Анна Гурарий. — Речь идёт не о СМИ и рекламе, а об обычных жизненных ситуациях».
Уральцы не одиноки в своей борьбе. Так, в 2026 г. был создан прецедент: в Москве суд назначил штраф в 3 тысячи рублей за брань в голосовом сообщении.
Вообще за брань в виртуальном пространстве наказание уже сейчас куда более строгое, чем за оскорбление просто в обычной жизни.
«Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), распространение в интернете неприличной и оскорбляющей достоинство человека информации может быть квалифицировано как мелкое хулиганство — статья 20.1, — объяснил в беседе с РИА-Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. — В подобных случаях хейтеру грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение для любителя нецензурной брани предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей. За аналогичное правонарушение, совершенное более двух раз, — от 200 до 300 тысяч рублей. Также может быть назначено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток».
«Без мата двух слов связать не могут».
«Если бы кого-либо наказали ограничением свободы на 15 суток за мат в Сети, думаю, желающих сквернословить стало бы заметно меньше, — говорит филолог и общественный деятель Артём Ермаков. — Мы, люди старшего поколения, живём в счастливом неведении: просто не представляем, какой поток мата льётся на наших детей в соцсетях. Многие популярные у молодёжи блогеры без мата двух слов связать не могут! Такая речь, разумеется, становится нормой и для подписчиков “звезды” ютуба или Тик-тока».
«Молодёжь, как губка, впитывает матерную лексику прежде всего через просмотры рилсов — коротких видео, — подтверждает писатель, блогер, продюсер книжных фестивалей, журналист Ульяна Бисерова. — Слушать их обычному человеку невозможно, как говорится, уши вянут. А молодёжь воспринимает весь этот матерный поток как норму».
Все общественники и филологи, с которыми говорил «АиФ»-НП", солидарны: наказание за мат надо ужесточать, штрафы увеличивать. Но вместе с этим стоит понять: опасность исходит не только от рилсов.
«Я уже как-то приводил в пример антиутопию Джорджа Оруэла “1984”, где он доказывает: при снижении семантического, лингвистического потенциала языка речь теряет свойства инструмента, человек может говорить исключительно о бытовых примитивных проблемах, — говорит член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. — Как следствие, он глупеет, ему труднее образовывать новые социальные связи, отличать правду от лжи, им легче манипулировать, ему можно внушить всё, что угодно, его критическое мышление отключается.
Но сегодня, развивая эту мысль, хочу сказать о другом — о рэпе. Это ещё один весомый инструмент сознательного оглупления, изобилующий нецензурной лексикой, одна из широко распространённых форм примитивизации мышления и создания из народа жителей будущей резервации.
Если вы скажете, что нет в этом особой опасности, ну послушал пару песен, то я отвечу: это очень серьёзная вещь. Сейчас в интернет-пространстве на 90% поле принадлежит врагам — интернет-акторам, которые потеснили нашу традиционную культурно-образовательную среду. Через смартфон и таргетинг (специальным образом подобранная реклама в Сети, базирующаяся на личных предпочтениях человека. — Авт.) они воздействуют на молодёжь и что самое опасное — на детей. И потом, когда педагог начинает работать с ребёнком, он понимает, что ему совершенно не интересно то, о чём с ним говорят".
«Сечь розгами на площади».
По мнению учёных, разрушительную природу мата нельзя недооценивать. И дело здесь не в каких-то древних корнях, магических заклинаниях, откуда якобы родом запретная лексика (есть много версий), а в вещах вполне реальных и хорошо объяснимых: каждое использование матерного слова — это шаг в сторону от принятых в обществе норм поведения, они же — нормы выживания человека как вида. Это прекрасно понимали наши предки.
«Можно вспомнить такой пример из казачьей истории: казаки могли употребить крепкое словцо в мужском разговоре, и вот один из своих городков на Дону они назвали каким-то неприличным словом, — говорит доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Василий Иванович Супрун. — Когда же дело дошло до составления карты, то писать его всё же не стали, указали так: “Название — стыдное слово”».
Приводит Василий Иванович и другой показательный пример, который наглядно иллюстрирует динамику отношения к табуированной лексике в обществе:
«Когда в начале XX века переиздавали Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, И. А. Бодуэн де Куртенэ, известный лингвист с польскими корнями, включил в него матерные слова, чем нанёс ущерб наследию нашего великого лексикографа, — рассказывает профессор Супрун. — При последующих переизданиях, которыми мы сейчас пользуемся, русские учёные вернулись к исконному варианту словаря, подготовленному Владимиром Ивановичем».
Между прочим, распространённая точка зрения, что, мол, ранее на Руси мат был общеупотребительным, в корне ложная.
«Во времена царя Михаила Фёдоровича стрельцы принародно секли сквернословящих на улицах розгами, — рассказывает историк Иван Прозоров. — В 1648 г. царь Алексей Михайлович издал указ, чтобы “песней бесовских не пели, матерны и всякою непотребною лаею не бранилися”. Отдельно запрещалось сквернословие в свадебных обрядах и в святочные дни. На практике это иногда выливалось в рейды: по улицам ходили переодетые чиновники со стрельцами, хватали людей и здесь же, при народе, секли розгами. Телесному наказанию за брань подвергали и при Петре Первом. Император Николай I потому и был прозван Палкиным, что пропускал матерщинников через строй в пятьдесят палок. Особо строго было относительно сквернословия у женщин — по поверьям, оно могло вызвать непогоду и неурожай.
Любопытно то, что в эпоху Ивана Грозного грубую брань и унизительные насмешки объединили под словом «лай» и приравняли к бесчестию. Наказание зависело от статуса: за оскорблен dd7 ие боярина могли назначить крупный штраф, а простого крестьянина часто пороли батогами — причём публично, на площади.
А в «Воинском уставе» 1715 года отдельно прописывались наказания для военных. Если брань была «токмо из легкомыслия», солдата на первый и второй раз могли заключить в карцер и лишить жалования, а на третий — даже расстрелять".
По словам историка, столь суровые меры в то время объяснялись тем, что в обществе считалось: матерное слово оскорбляет не только конкретного человека, но и его род, а также — в религиозном контексте — Матерь Божию или даже мать-землю. Причём сквернословие могло лишить шанса на карьеру и уничтожить репутацию семьи: человек не мог занять должность, вступить в выгодный брак или получить поддержку общины. Стоит отметить, что и сейчас православные священники категорически выступают против мата, считая его болезнью души и грехом против Бога.
Возвращаясь к уральским депутатам, отметим: свою инициативу они разрабатывают с тем, чтобы далее передать её в Госдуму. Если она получит одобрение депутатов, штрафы за мат могут ужесточить по всей стране.
Об этом не раз говорили и федеральные законодатели. Так, в апреле 2025 г. в нижней палате парламента звучало предложение об увеличении штрафа на нецензурную лексику до 10 тыс. руб. Однако предложение не прошло — во всяком случае, пока.
Цифры.
В 2022 г. объём мата в соцсетях вырос на 17%.
Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом.
(Данные цифрового агентства «Интериум» и ВЦИОМ).