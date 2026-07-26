Серафима Фокина завершила турнир в Калуге с серебряной наградой

В Калуге завершился главный отечественный турнир с участием сильнейшего резерва страны в возрасте 16−18 лет — и она подтвердила статус достойной хозяйки крупного старта. В течение пяти дней бассейн Дворца спорта «Центральный» стал ареной напряжённой борьбы: здесь выступили более 900 юных пловцов из разных регионов России, а в общей сложности на водных дорожках разыграли 42 комплекта наград — в личных дисциплинах и эстафетах. Плотность результатов и уровень конкуренции подчёркивали значимость первенства как ключевого смотра молодых талантов.