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В Нижегородской области в этом году откроют центр протезирования

Там будут оказывать комплексные услуги по реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью, включая участников специальной военной операции.

В этом году в Нижегородской области, а также в Крыму и Красноярском крае планируется открыть центры протезирования, сообщает пресс-служба правительства России. Для этого из резервного фонда кабмина выделят 360 млн рублей.

Центры появятся на базе учреждений, которые подведомственны Федеральному медико‑биологическому агентству. Там будут оказывать комплексные услуги по реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью, включая участников специальной военной операции.

Как сообщает РИА Новости, инициатива входит в план по созданию в регионах России сети протезно‑ортопедических и реабилитационных организаций для повышения доступности помощи.

Подготовку такого плана правительству РФ поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи с проходящими лечение и реабилитацию участниками спецоперации.

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