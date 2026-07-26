В Нижегородской области в этом году откроют центр протезирования

В этом году в Нижегородской области, а также в Крыму и Красноярском крае планируется открыть центры протезирования, сообщает пресс-служба правительства России. Для этого из резервного фонда кабмина выделят 360 млн рублей.
Центры появятся на базе учреждений, которые подведомственны Федеральному медико‑биологическому агентству. Там будут оказывать комплексные услуги по реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью, включая участников специальной военной операции.
Как сообщает РИА Новости, инициатива входит в план по созданию в регионах России сети протезно‑ортопедических и реабилитационных организаций для повышения доступности помощи.
Подготовку такого плана правительству РФ поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи с проходящими лечение и реабилитацию участниками спецоперации.