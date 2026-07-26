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На Дону в зоопарке устроили переселение из-за приплода такинов

Об этом рассказали в пресс‑службе учреждения.

На Дону в зоопарке устроили переселение из-за приплода такинов. Об этом рассказали в пресс‑службе учреждения. В этом сезоне обитатели зоопарка устроили настоящий квартирный переполох. Даже редкие виды, такие как такины мишми, радуют сотрудников появлением нового приплода. Прошлогодний детеныш такина уже подрос и переселился в отдельный вольер. Освободившееся пространство сразу нашел новый хозяин. Бычок породы хайленд переехал поближе к своей подруге. А его прежнюю квартиру оперативно занял молодой такин. Теперь у него открывается живописный вид на буйволов и зебр. В новом жилье для животных провели полноценный ремонт и навели идеальную чистоту. Так что гостей учреждения ждет встреча с довольным новоселом.