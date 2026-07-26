Путин поздравил военных моряков с Днём ВМФ и рассказал об усилении российского флота

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Военно-морского флота. Об этом URA.RU пишет в воскресенье, 26 июля.
Глава государства отметил вклад военных моряков в укрепление обороноспособности страны. По его словам, в России продолжается строительство боевых кораблей и специальных судов, а подразделения получают современное вооружение и технику.
К военным морякам у нас относятся по-особому — уважают и гордятся ими", — добавил Путин.
Президент также заявил, что сейчас в стране укрепляется морская составляющая ядерной триады. Он поблагодарил матросов и офицеров за службу и отметил, что десятки тысяч военнослужащих получили государственные награды, включая звания Героев России.
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