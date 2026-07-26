Петербургский фестиваль «Мотостолица» объединил более 24 тысяч гостей

Свыше 24 тыс. человек посетили фестиваль «Мотостолица», который проходил в Санкт-Петербурге 18 и 19 июля в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городском комитете по развитию туризма.
На Манежной площади гости могли увидеть трюковые выступления профессиональных райдеров, мотошоу «Шар смелости», демонстрационные заезды, выставки ретро- и кастомных мотоциклов. Были также организованы интерактивные площадки и фотозоны, детские развлечения и выступления артистов. Отметим, что в Петербурге активно продолжается летний туристский сезон. В общей сложности с мая по сентябрь город планирует принять 9,2 млн гостей — это на 5,2% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.
«Фестиваль “Мотостолица” — яркий пример событийного туризма. Сегодня в Петербурге это одно из ключевых и перспективных направлений отрасли, которое мы развиваем в рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. Есть гости, которые планируют путешествие специально, чтобы застать масштабные городские мероприятия. В 2024 году доля таких туристов была 3,7 процента от общего турпотока, в 2025-м — уже 5,4 процента», — отметил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Борис Пиотровский.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.