Петербургский фестиваль «Мотостолица» объединил более 24 тысяч гостей

На Манежной площади гости могли увидеть трюковые выступления профессиональных райдеров, мотошоу «Шар смелости», демонстрационные заезды, выставки ретро- и кастомных мотоциклов. Были также организованы интерактивные площадки и фотозоны, детские развлечения и выступления артистов. Отметим, что в Петербурге активно продолжается летний туристский сезон. В общей сложности с мая по сентябрь город планирует принять 9,2 млн гостей — это на 5,2% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.