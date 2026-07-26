До 1 октября семьи в Хабаровском крае могут вернуть часть налогов

У семей с детьми в Хабаровском крае появился новый способ получить деньги от государства. До 1 октября 2026 года родители могут подать заявление на ежегодную семейную выплату — новую меру поддержки, которая введена в России в этом году.
Причём речь идёт не о новом пособии в привычном смысле. Государство возвращает часть НДФЛ, который родители уже заплатили со своих доходов в 2025 году. Заявления принимают с 1 июня по 1 октября.
Получить выплату могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей. Дети должны быть младше 18 лет, а если ребёнок учится очно — право сохраняется до достижения им 23 лет.
Есть и финансовое условие. Среднедушевой доход семьи за 2025 год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе. При этом проверяется также имущественное положение семьи.
Ещё одно обязательное условие — родители должны иметь доход, с которого в 2025 году был уплачен НДФЛ. Поэтому, например, человек, который весь год получал только доход от самозанятости и не имел облагаемого НДФЛ заработка, на эту выплату рассчитывать не может.
По обычной ставке НДФЛ в 13% государство пересчитывает налог с тех же доходов по ставке 6%. Разницу возвращают семье. То есть в таком случае фактически можно получить обратно 7% от дохода, с которого был уплачен НДФЛ.
Например, если за 2025 год родитель получил 600 тысяч рублей дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%, с него было удержано 78 тысяч рублей налога.
При пересчёте по ставке 6% налог составил бы 36 тысяч рублей. Разница — 42 тысячи рублей.
Именно эти деньги и составят ежегодную семейную выплату при соблюдении остальных условий.
При этом выплата может быть назначена каждому работающему родителю, если каждый из них соответствует установленным требованиям.
Кто ещё может получить выплату? Родители должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Дети также должны иметь российское гражданство и постоянно жить в России.
Кроме того, у заявителя не должно быть задолженности по алиментам. Право на выплату проверяется с учётом доходов и имущества семьи.
Причём родители не обязаны состоять в браке. Выплату может получить и родитель, который находится в разводе, если выполняет остальные условия.
Подать заявление можно через Госуслуги, в МФЦ или клиентской службе Социального фонда России.
Большую часть необходимых сведений СФР получает самостоятельно через межведомственное взаимодействие. После подачи заявления фонд рассматривает его в течение 10 рабочих дней, а при положительном решении деньги перечисляют в течение следующих пяти рабочих дней.
То есть жителям Хабаровского края, как и семьям по всей России, не нужно ждать окончания года или какого-то специального объявления. Если право на выплату есть, заявление можно подать уже сейчас.
Крайний срок — 30 сентября 2026 года, поскольку 1 октября начинается следующий период подачи заявлений.
И это как раз тот случай, когда стоит проверить право на выплату заранее: мера новая и в 2026 году родители обращаются за ней впервые.