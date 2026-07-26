До 1 октября семьи в Хабаровском крае могут вернуть часть налогов

Ещё одно обязательное условие — родители должны иметь доход, с которого в 2025 году был уплачен НДФЛ. Поэтому, например, человек, который весь год получал только доход от самозанятости и не имел облагаемого НДФЛ заработка, на эту выплату рассчитывать не может.