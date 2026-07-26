В Тюменской области пройдет слет «Поисковое дело: новые рубежи»

Мероприятие объединит проверенные методики «Школы поисковика» и новейшие технологии. Участники не только узнают о нововведениях, но и освоят их на практике. Например, они будут внедрять в работу ДНК-идентификацию для установления родства павших бойцов Красной армии и разрабатывать Единый образовательный стандарт Поискового движения России. Кроме того, участники научатся применять антропологические методы в полевых работах.