В Тюменской области пройдет слет «Поисковое дело: новые рубежи»

Слет «Поисковое дело: новые рубежи» будет проходить с 29 октября по 1 ноября в Тюменской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном Дворце творчества и спорта «Пионер».
Мероприятие объединит проверенные методики «Школы поисковика» и новейшие технологии. Участники не только узнают о нововведениях, но и освоят их на практике. Например, они будут внедрять в работу ДНК-идентификацию для установления родства павших бойцов Красной армии и разрабатывать Единый образовательный стандарт Поискового движения России. Кроме того, участники научатся применять антропологические методы в полевых работах.
При создании контента в социальных сетях поисковых объединений поисковики будут использовать ИИ. Для участников будет организована серия просветительских мероприятий, посвященных истории Великой Отечественной войны. Кроме того, будет создан документальный фильм о поисковом движении региона на примере первого в Тюмени поискового отряда «Савояр».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.