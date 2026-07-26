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В Тюменской области пройдет слет «Поисковое дело: новые рубежи»

Участники не только узнают о нововведениях, но и освоят их на практике.

Источник: Национальные проекты России

Слет «Поисковое дело: новые рубежи» будет проходить с 29 октября по 1 ноября в Тюменской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном Дворце творчества и спорта «Пионер».

Мероприятие объединит проверенные методики «Школы поисковика» и новейшие технологии. Участники не только узнают о нововведениях, но и освоят их на практике. Например, они будут внедрять в работу ДНК-идентификацию для установления родства павших бойцов Красной армии и разрабатывать Единый образовательный стандарт Поискового движения России. Кроме того, участники научатся применять антропологические методы в полевых работах.

При создании контента в социальных сетях поисковых объединений поисковики будут использовать ИИ. Для участников будет организована серия просветительских мероприятий, посвященных истории Великой Отечественной войны. Кроме того, будет создан документальный фильм о поисковом движении региона на примере первого в Тюмени поискового отряда «Савояр».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.