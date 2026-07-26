Депутат Немкин: аферисты пугают россиян списаниями за якобы хранение заказов

Мошенники начали пугать россиян списанием денег за хранение несуществующих заказов на маркетплейсах. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Аферисты звонят под видом сотрудников торговых площадок и заявляют, что срок бесплатного хранения посылки закончился. Для отмены заказа или предотвращения списания они требуют назвать код из СМС. На самом же деле комбинация может использоваться для входа в аккаунт, изменения данных и других действий.
«Многие граждане действительно регулярно оформляют заказы и могут не сразу вспомнить, какой именно товар находится в доставке. Этим и пользуются злоумышленники, создавая ощущение срочности и необходимости немедленно выполнить их инструкции», — сказал Немкин.
Депутат предупредил, что сотрудники маркетплейсов не запрашивают подобные коды по телефону. Проверять информацию о заказах следует только через официальное приложение или сайт.
Ранее мошенники начали сообщать россиянам о якобы поврежденных посылках. Под предлогом уточнения данных для доставки они также пытались получить коды из СМС. После этого злоумышленники могли перейти к взлому аккаунтов и хищению денег.