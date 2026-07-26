Депутат Немкин: аферисты пугают россиян списаниями за якобы хранение заказов

Аферисты звонят под видом сотрудников торговых площадок и заявляют, что срок бесплатного хранения посылки закончился. Для отмены заказа или предотвращения списания они требуют назвать код из СМС. На самом же деле комбинация может использоваться для входа в аккаунт, изменения данных и других действий.