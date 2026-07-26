Опасные «черные вдовы» мигрируют в новые регионы России

Глобальное потепление заставляет ядовитых пауков продвигаться в нетипичные северные и восточные регионы. Об этом россиян предупреждают энтомологи, передает RuNews.ru.
По данным биологов, из-за роста температур опасные «черные вдовы» распространяются в умеренных широтах, в том числе в Свердловской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Саратовской областях.
Традиционными местами их обитания остаются степи Юга России и Северного Кавказа. Однако в долгосрочной перспективе популяции могут закрепиться в Хакасии, а в Москву единичные особи попадают со стройматериалами и южными продуктами. При этом, как рассказал энтомолог Федор Мартыновченко, массового заселения Центральной России не будет из-за неподходящей влажности.
Согласно приведенным данным, с начала 2026 года в Астраханской области пострадали 14 человек, а в Волгоградской — 7. Медики предупреждают, что при укусе требуется экстренное введение сыворотки. До приезда скорой помощи пострадавшему нужно обеспечить полный покой и обильное теплое питье.