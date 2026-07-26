Опасные «черные вдовы» мигрируют в новые регионы России

Традиционными местами их обитания остаются степи Юга России и Северного Кавказа. Однако в долгосрочной перспективе популяции могут закрепиться в Хакасии, а в Москву единичные особи попадают со стройматериалами и южными продуктами. При этом, как рассказал энтомолог Федор Мартыновченко, массового заселения Центральной России не будет из-за неподходящей влажности.