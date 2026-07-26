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В Челябинске завершился очередной поток программы «Аzбука бизнеса»

Проект разработан для участников специальной военной операции.

Источник: Национальные проекты России

Очередной поток программы «Аzбука бизнеса» прошел в Челябинске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Челябинской области.

Участниками обучения стали 23 ветерана СВО. На протяжении недели они разрабатывали бизнес-идеи, создавали уникальное торговое предложение, прорабатывали бизнес-модели и контент-стратегию, выстраивали личный бренд, учились работать с нейросетями и готовились к запуску и продажам.

Образовательный проект «Аzбука бизнеса» разработан для участников специальной военной операции, которые планируют развивать свое дело. Прохождение этой программы позволит будущим предпринимателям сформировать бизнес-план и в дальнейшем подать документы для получения социального контракта на развитие собственного дела.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.