В Челябинске завершился очередной поток программы «Аzбука бизнеса»

Очередной поток программы «Аzбука бизнеса» прошел в Челябинске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Челябинской области.
Участниками обучения стали 23 ветерана СВО. На протяжении недели они разрабатывали бизнес-идеи, создавали уникальное торговое предложение, прорабатывали бизнес-модели и контент-стратегию, выстраивали личный бренд, учились работать с нейросетями и готовились к запуску и продажам.
Образовательный проект «Аzбука бизнеса» разработан для участников специальной военной операции, которые планируют развивать свое дело. Прохождение этой программы позволит будущим предпринимателям сформировать бизнес-план и в дальнейшем подать документы для получения социального контракта на развитие собственного дела.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.