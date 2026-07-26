Туристам из Новосибирска напомнили о бесплатном доступе к пляжам Турции

При этом суд не запрещает платные услуги: аренда лежаков, зонтов и обслуживание в кафе продолжают работать в прежнем режиме. Однако оплата этих услуг теперь не может быть обязательным условием для прохода к морю. Турист вправе прийти на общественный участок пляжа со своим полотенцем и разместиться там бесплатно, и никто не имеет права этому препятствовать.