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Туристам из Новосибирска напомнили о бесплатном доступе к пляжам Турции

Жителям Новосибирской области, планирующим отдых в Турции, напомнили о важном правовом нюансе: доступ к морю должен быть свободным для всех, и отели не имеют права его ограничивать.

Верховный суд страны подтвердил, что береговая линия является общественным достоянием, а её перекрытие недопустимо. Согласно нормам, не менее 50 метров от кромки воды должны оставаться открытыми для любого человека — вне зависимости от того, является ли он гостем расположенного рядом отеля или пляжного клуба.

При этом суд не запрещает платные услуги: аренда лежаков, зонтов и обслуживание в кафе продолжают работать в прежнем режиме. Однако оплата этих услуг теперь не может быть обязательным условием для прохода к морю. Турист вправе прийти на общественный участок пляжа со своим полотенцем и разместиться там бесплатно, и никто не имеет права этому препятствовать.

За перекрытие доступа к побережью или требование платы только за вход владельцам гостиниц и пляжных клубов грозит уголовная ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы. При этом начинать расследование можно не только по заявлению пострадавшего туриста, но и на основе показаний свидетелей, третьих лиц или по результатам рейдов правоохранительных органов.

Тем, кто собирается на турецкие курорты, стоит помнить о своих правах и при возникновении спорных ситуаций требовать соблюдения закона.