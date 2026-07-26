Туристам из Новосибирска напомнили о бесплатном доступе к пляжам Турции

Верховный суд страны подтвердил, что береговая линия является общественным достоянием, а её перекрытие недопустимо. Согласно нормам, не менее 50 метров от кромки воды должны оставаться открытыми для любого человека — вне зависимости от того, является ли он гостем расположенного рядом отеля или пляжного клуба.
При этом суд не запрещает платные услуги: аренда лежаков, зонтов и обслуживание в кафе продолжают работать в прежнем режиме. Однако оплата этих услуг теперь не может быть обязательным условием для прохода к морю. Турист вправе прийти на общественный участок пляжа со своим полотенцем и разместиться там бесплатно, и никто не имеет права этому препятствовать.
За перекрытие доступа к побережью или требование платы только за вход владельцам гостиниц и пляжных клубов грозит уголовная ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы. При этом начинать расследование можно не только по заявлению пострадавшего туриста, но и на основе показаний свидетелей, третьих лиц или по результатам рейдов правоохранительных органов.
Тем, кто собирается на турецкие курорты, стоит помнить о своих правах и при возникновении спорных ситуаций требовать соблюдения закона.