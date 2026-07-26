Ядовитые каракурты добрались до Новосибирской области

В Новосибирской области начали встречаться каракурты — пауки, считающиеся одними из самых ядовитых в России. По мнению специалистов, расширение их ареала связано с потеплением климата, благодаря которому членистоногие постепенно продвигаются в северные регионы.
По имеющимся данным, с начала 2026 года укусы каракуртов получили уже 14 человек. Если раньше эти пауки обитали преимущественно в степных и полупустынных районах юга страны, то теперь их фиксируют также в Новосибирской и Омской областях.
Специалисты отмечают, что взрослых самцов можно узнать по светлым пятнам на теле, тогда как половозрелые самки имеют однотонную черную окраску с матовым блеском.
По словам экспертов, каракурты и их кладки могут попадать в Сибирь вместе с овощами, фруктами, строительными материалами и другими грузами, поступающими из южных регионов.
Врачи напоминают, что укус каракурта опасен для здоровья. Яд паука поражает нервную и сердечно-сосудистую системы, способен вызвать сильную боль, судороги и выраженную интоксикацию организма. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность при работе на приусадебных участках, в хозяйственных постройках и других местах, где могут укрываться пауки.