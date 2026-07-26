Shot: Анжелика Варум дважды могла лишиться квартиры в Майами из-за долгов

Российская певица Анжелика Варум дважды могла лишиться квартиры в ЖК Aventi at Aventura в Майами из-за задолженности по коммунальным платежам. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
Ежегодный налог на апартаменты обходится артистке в 5,8 тысячи долларов, еще около 700 долларов она должна перечислять ТСЖ каждый месяц. В июле 2024 года из-за просрочки на жилье наложили залоговый статус Lien, запрещающий продажу объекта.
— При неоплате 6−12 месяцев ТСЖ подает в суд для принудительной продажи квартиры с аукциона. Варум повезло: дело до суда дойти не успело, — говорится в публикации.
Уточняется, что знаменитость погасила долг ровно через полгода после наложения залога, заплатив 5,3 тысячи долларов штрафа с пенями. В январе 2025 года ограничения с жилья были сняты, однако в октябре того же года управляющая компания снова наложила залог из-за долга в шесть тысяч долларов.
— Второй раз Варум оплатила быстрее: через три месяца, в январе 2026-го, испугавшись, что ТСЖ подаст в суд для принудительной продажи ее жилья, — пишет Shot.
Ранее в СМИ сообщили, что певец Филипп Киркоров продал своей дочери за 100 долларов особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на гражданство Соединенных Штатов. Его дети родились в Америке, но иногда из-за их происхождения все равно возникают вопросы. Поэтому певец разработал схему: он снизил стоимость дома в 41 тысячу раз.