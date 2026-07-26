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Корабль «Союз МС-28» отстыковался от МКС

Отстыковка «Союза МС-28» от МКС завершилась успешно.

Корабль «Союз МС-28» с двумя космонавтами Роскосмоса Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом Кристофером Уильямсом на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в воскресенье госкорпорации Роскосмос.

Спускаемый аппарат «Союза МС-28» с тремя членами экипажа на борту должен приземлиться 26 июля в Казахстане днем. Корабль, на котором космонавты и астронавт находились на орбите более восьми месяцев, отправился к МКС с Байконура 27 ноября 2025 года.

Посадка планируется в расчетной точке в казахстанской степи, где к прибытию экипажа готовятся наземные поисково-спасательные службы.

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