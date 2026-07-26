В Комсомольске-на-Амуре загорелся полигон ТБО на площади 1500 квадратов

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, возгорание случилось на полигоне, расположенном в черте города. Информация о происшествии поступила в надзорное ведомство, после чего была организована проверка. Сейчас на тушении задействованы 10 человек и 7 единиц техники. Пожарные делают всё возможное, чтобы локализовать огонь и не дать ему распространиться на соседние участки.