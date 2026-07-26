В Комсомольске-на-Амуре загорелся полигон ТБО на площади 1500 квадратов

В Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание на объекте размещения твёрдых коммунальных отходов. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные расчёты и спецтехника. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, возгорание случилось на полигоне, расположенном в черте города. Информация о происшествии поступила в надзорное ведомство, после чего была организована проверка. Сейчас на тушении задействованы 10 человек и 7 единиц техники. Пожарные делают всё возможное, чтобы локализовать огонь и не дать ему распространиться на соседние участки.
Природоохранный прокурор даст оценку действиям и решениям эксплуатирующей организации. В ходе проверки будет установлено, соблюдались ли требования законодательства об обращении с отходами, были ли приняты меры пожарной безопасности на объекте. Также проверят, не нарушены ли экологические нормы в связи с возгоранием. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до обращения в суд.
Площадь возгорания пока уточняется. По предварительным данным, огонь охватил около 1,5 тысячи квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. В прокуратуре не исключают, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации полигона или по естественным причинам, например, из-за самовозгорания отходов.
На месте происшествия также работают сотрудники МЧС России и экологи. Они контролируют ситуацию и оценивают возможный ущерб окружающей среде. Жителям близлежащих районов рекомендовано закрыть окна и не находиться на открытом воздухе из-за возможного задымления.
В администрации города обещали держать ситуацию на контроле и информировать население о ходе тушения и результатах проверки.
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