Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре загорелся полигон ТБО на площади 1500 квадратов

Комсомольская прокуратура организовала проверку, на месте работают 10 человек и 7 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание на объекте размещения твёрдых коммунальных отходов. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные расчёты и спецтехника. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, возгорание случилось на полигоне, расположенном в черте города. Информация о происшествии поступила в надзорное ведомство, после чего была организована проверка. Сейчас на тушении задействованы 10 человек и 7 единиц техники. Пожарные делают всё возможное, чтобы локализовать огонь и не дать ему распространиться на соседние участки.

Природоохранный прокурор даст оценку действиям и решениям эксплуатирующей организации. В ходе проверки будет установлено, соблюдались ли требования законодательства об обращении с отходами, были ли приняты меры пожарной безопасности на объекте. Также проверят, не нарушены ли экологические нормы в связи с возгоранием. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до обращения в суд.

Площадь возгорания пока уточняется. По предварительным данным, огонь охватил около 1,5 тысячи квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. В прокуратуре не исключают, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации полигона или по естественным причинам, например, из-за самовозгорания отходов.

На месте происшествия также работают сотрудники МЧС России и экологи. Они контролируют ситуацию и оценивают возможный ущерб окружающей среде. Жителям близлежащих районов рекомендовано закрыть окна и не находиться на открытом воздухе из-за возможного задымления.

В администрации города обещали держать ситуацию на контроле и информировать население о ходе тушения и результатах проверки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше