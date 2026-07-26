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Более 9 200 болельщиков поддержали «Факел» в стартовом матче сезона

Домашняя поддержка не помогла воронежцам, и «Факел» уступил махачкалинскому «Динамо» в первом туре РПЛ.

Источник: Комсомольская правда

Более 9 200 преданных болельщиков собрал первый официальный матч воронежского «Факела» в новом сезоне Российской Премьер-лиги. Как подчеркнул губернатор Александр Гусев 25 июля, «в верности и поддержке местных любителей футбола у региона давно нет никаких сомнений».

Напомним, игра первого тура РПЛ состоялась накануне в Воронеже — «огнеопасные» принимали махачкалинское «Динамо». Ранее сайт VRN.KP сообщал, что начало матча складывалось в пользу хозяев: на 22-й минуте Вячеслав Якимов открыл счет, выведя «Факел» вперед. Однако уже на 30-й минуте защитник Юрий Журавлев поразил собственные ворота, восстановив равновесие, а на 79-й удар Александра Сандрачука принес махачкалинцам победу со счетом 2:1.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги встречи на пресс-конференции:

— Мы проиграли, хотя команда показала динамичную и целостную игру. К сожалению, допустили ошибки, которые привели к голам. Будем дальше работать и исправлять их. Настрой у команды был, была самоотдача, был штурм.

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