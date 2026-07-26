Из-за непогоды в Ростовской области изменили время отправления девяти поездов

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ростовской области изменено время отправления девяти пассажирских поездов дальнего следования. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании.
Так, поезд № 503 Анапа — Уфа отправится 26 июля не ранее 11:00 вместо 9:50, № 155 Анапа — Москва — не ранее 12:00 вместо 10:05, № 232 Ейск — Москва — не ранее 12:00 вместо 10:03, № 460 Адлер — Тамбов — не ранее 13:30 вместо 9:30.
Кроме того, поезд № 126 Новороссийск — Москва выедет со станции не ранее 16:30 вместо 14:20, № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург — не ранее 17:00 вместо 13:49, № 38 Сириус — Нижний Новгород — не ранее 17:30 вместо 14:54.
Также скорректировано время отправления поездов № 38 Сириус — Челябинск (выйдет не ранее 18:00 вместо 13:44) и № 84 Адлер — Москва (не ранее 18:00 вместо 14:46).
В ФПК напомнили, что обо всех изменениях пассажиров информируют с помощью СМС-уведомлений. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов.
«Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов», — подчеркивается в сообщении.
Напомним, что вечером 25 июля на Ростов-на-Дону обрушился шквалистый ветер и ливень. В МЧС предупредили о возможности новых ураганов в регионе.