Футболисты «Спартака» заявили о готовности помочь госпитализированной МакSим

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин сказал, что команда намерена обсудить, как можно помочь певице Марине Максимовой (МакSим), которая на днях была экстренно госпитализирована. По его словам, после выходного дня команда соберется и обсудит, как можно помочь.