Степные великаны на грани. Дрофы в Крыму под угрозой исчезновения

Крымские ученые подвели итоги семилетних исследований популяции дрофы в Крыму — крупнейшей степной птицы полуострова. Этот степной великан занесен в Красную книгу РФ и региональный список видов под угрозой исчезновения. Эксперты предупреждают: без экстренных мер по охране и защите дрофы через 15−20 лет популяция может деградировать необратимо. Орнитологи призывают внедрить программы спасения краснокнижных птиц и сохранить орнитофауну полуострова.
Пернатые джентльмены из клуба: социальная жизнь краснокнижных дроф.
По официальным данным, во всей России сейчас обитает всего-навсего от 2,5 до 3 тысяч дроф европейского подвида — примерно десятая часть от мировой численности. Это считая птиц, которые живут в Крыму.
У дроф непростое «общественное устройство». Как пояснил орнитолог, младший научный сотрудник лаборатории гидробиологии НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии — филиала ФИЦ Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ) Александр Гринченко, каждый взрослый самец имеет собственную территорию, на которую старается завлечь самок.
Во время токования он распускает перья и становится похожим на огромный пушистый шар, который виден на расстоянии до двух километров. Пернатые подруги, соблазнившись таким роскошным одиноким дрофичем, могут остаться в пределах его «хозяйства» — или отложить яйца в других местах.
«Молодые самцы возрастом до четырех лет формируют клубы — группы, в которых остаются до наступления половозрелости, — рассказал Александр Гринченко. — В них они периодически выясняют отношения между собой, репетируют поведение во время брачного периода. На кого-то из молодых самцов могут обратить внимание птицы, прибывшие на зимовку — и тогда эти дрофы могут улететь с ними».
Если большинство людей старается посетить полуостров летом, то российские дрофы прибывают сюда осенью, на зимовку. Весенние учеты, когда «поналетевшие» отбывают в родные края, дают возможность оценить количество птиц в местной популяции. При этом считают, собственно, самцов — скромно «одетых» самок просто не видно в траве.
Результаты потом интерпретируют, исходя из того, что на одного представителя сильного пола приходится по две самки. Весенние учеты последних шести лет давали результат от 2465 дроф в 2020 году до 2327 в 2025-м. В 2026-м полноценные учеты провести не получилось. Не все территории, где обитают птицы, были доступны для ученых.
«Исследование, проведенное при поддержке гранта Русского географического общества “Дрофа — символ степей Крыма и Херсона”, показало: пока в Крыму уровень численности остается примерно одинаковым, — сообщил старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета, научный сотрудник лаборатории гидробиологии НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии — филиала ФИЦ ИнБЮМ Григорий Прокопов. — Их примерно от двух до двух с половиной тысяч — и в этом как раз “сенсация” полученных результатов.
На полуострове оказалось столько дроф, сколько ранее считалось живет на всей территории РФ. Это — постоянные обитатели полуострова. Еще от тысячи до полутора прибывают к нам на зимовку. Когда началась специальная военная операция, у нас резко увеличилось количество птиц в западном Крыму и на севере полуострова, в Присивашье. Это птицы, которые прибыли как раз из Херсонской области, Северного Причерноморья".
Главные угрозы дрофе в Крыму: ядохимикаты, провода ЛЭП и браконьеры.
Жизнь дроф на полуострове трудно назвать спокойной и безоблачной. Люди продолжают теснить птиц из исконных мест обитания, распахивают все новые участки в степной зоне. Доходит до абсурда: в оборот включают заведомо бросовые земли, где невозможно — например, по причине засоленности — получить приемлемый урожай. Впрочем, дрофы приспособились и к жизни на распаханных полях. Вот только там их поджидает большая опасность.
"Регулярно дрофы гибнут из-за отравлений, — объяснил Григорий Прокопов. — Иногда аграрии пренебрегают технологиями внесения приманок для истребления грызунов: их положено вносить в норки и прикапывать, чтобы обработанное зерно не оставалось на поверхности. А когда его просто рассыпают, то птицы склевывают. Могут также съесть полевку, отведавшую отравы. В любом случае птицы погибают.
Есть немало вопросов и к самим ядам, которые применяют сельхозпредприятия и фермеры, часто они намного более токсичны, чем требуется".
Отравления чаще происходят в Черноморском районе, а вот в Ленинском больше птиц гибнет при столкновении в ночное время с проводами линий электропередач.
«Наработки для профилактики таких случаев есть у наших коллег с материка, — поделился Александр Гринченко. — Просто вешаются на провода дополнительно опознавательно-светоотражательные и темные флажки. А в дальнейшем хорошо бы при прокладке новых электросетей все-таки учитывать места скоплений дроф — мы всегда готовы такую информацию предоставить».
Волки — единственные хищники, которые способны справиться с дрофой, тоже прореживают популяцию, но не настолько существенно, как браконьеры, охотящиеся за яйцами и птенцами.
Ученые составили карту скопления дроф в Крыму: к сожалению, ключевые орнитологические территории находятся за пределами особо охраняемых (ООПТ). По сути, только Караларский природный парк на Керченском полуострове — надежное убежище для дроф. На западе, на полуострове Тарханкут, дрофы выявлялись лишь на границах ООПТ.
Пути сохранения популяции: почему дрофе нужны охраняемые территории.
«Конечно, надо обеспечить сотрудничество между крымскими ведомствами — Министерством сельского хозяйства и Минэкологии, — считает Григорий Прокопов. — Создать “чистые зоны”, где аграрии не использовали бы сельхозхимию. Предусмотреть компенсации за то, что урожаи не будут такими высокими, как с ее использованием. Выделяют же компенсации в случае засухи, заморозков…
Это поможет сохранить дроф и других птиц, страдающих от отравлений на полях. Кроме того, сейчас в рекомендациях о создании ООПТ есть специальное постановление, что такие охраняемые территории могут создаваться без согласования с владельцами земель, их просто ставят в известность".
Создание новых охраняемых территорий там, где уже идет сельхоздеятельность, вовсе не прекращает ее. Просто ограничивает применение тех же химикатов, обязывает соблюдать рекомендации по севообороту, и так далее".
Пока крымские дрофы держатся. Об этом говорит успешность воспроизводства, которую оценили крымские ученые. В последний год целенаправленно учитывались птенцы, вставшие на крыло, и их было больше, чем ожидали орнитологи: 8−8,5% живущих в Крыму дроф. Этого хватит, чтобы хотя бы сохранить популяцию — если дать птицам шанс, надежду на будущее.
История приручения дрофы: эксперименты в СССР, Европе и Германии.
Программы по искусственному разведению дроф не решают вопрос о восстановлении популяций в природе. Прежде всего потому, что выращенные в неволе птицы привязываются к человеку, и часто общение с ним предпочитают контактам с себе подобными.
В Германии, тем не менее, «с нуля», путем искусственного разведения, удалось получить популяцию в 300 дроф. В 70-х годах прошлого века в Венгрии, Чехии и Польше также проводились такие эксперименты.
В 80-е годы в СССР также пытались разводить дроф в неволе, организовав питомники на базе заповедника Аскания-Нова и Семеновского заказника в Саратовской области, но успехом это начинание не увенчалось — ни одной птицы не удалось вернуть в естественную среду.
В книге «Птицы» крымского орнитолога Александра Сунгурова, вышедшей в 1966 году, высказывается идея «серьезно заняться приручением дроф и разведением их в охотничьих хозяйствах или специальных питомниках». Автор упоминает опыт зоотехника-пенсионера Болтоусова из Симферополя, который в 1957 и 1959 годах вырастил нескольких дрофят.