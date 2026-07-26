Степные великаны на грани. Дрофы в Крыму под угрозой исчезновения

На полуострове оказалось столько дроф, сколько ранее считалось живет на всей территории РФ. Это — постоянные обитатели полуострова. Еще от тысячи до полутора прибывают к нам на зимовку. Когда началась специальная военная операция, у нас резко увеличилось количество птиц в западном Крыму и на севере полуострова, в Присивашье. Это птицы, которые прибыли как раз из Херсонской области, Северного Причерноморья".