Мэрия Казани соболезнует родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Рахмана Салихова

Мэрия Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, Почетного гражданина Казани Салихова Рахмана Рахимовича в связи с его кончиной.
Рахман Рахимович родился 2 января 1925 года в селе Мухамедьярово Кувандыкского района Оренбургской области.
В 1943 году, совсем молодым, он встал на защиту Родины: учился в минометно‑артиллерийском училище, а уже осенью ушел на фронт. В составе мотострелковой части 62-ой гвардейской дивизии участвовал в форсировании Днепра, в освобождении Кременчуга, Праги. Служил артиллеристом, был командиром орудия. Победу встретил в Чехословакии. За проявленные мужество и самоотверженность отмечен государственными наградами.
После войны работал в КГБ, дослужился до звания полковника, всегда хранил верность присяге и долгу. После выхода в отставку продолжил работать в военно-учётной группе на заводе «Точмаш».
Жизненный путь Рахмана Рахимовича — пример истинного патриотизма и служения Родине.
Светлые воспоминания о Салихове Рахмане Рахимовиче всегда будут жить в памяти всех, кто его знал и уважал.