Мэрия Казани соболезнует родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Рахмана Салихова

В 1943 году, совсем молодым, он встал на защиту Родины: учился в минометно‑артиллерийском училище, а уже осенью ушел на фронт. В составе мотострелковой части 62-ой гвардейской дивизии участвовал в форсировании Днепра, в освобождении Кременчуга, Праги. Служил артиллеристом, был командиром орудия. Победу встретил в Чехословакии. За проявленные мужество и самоотверженность отмечен государственными наградами.