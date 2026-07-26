МЧС предупредило о грозе и ливне в Москве и Подмосковье до конца суток 26 июля

Накануне Life.ru сообщал, что в Зеленодольском районе Татарстана жертвой непогоды стал мужчина 1962 года рождения — на него упало дерево. Удар стихии пришёлся на тёмное время суток, базовые порывы ветра достигали 17 метров в секунду, а в пиковые моменты усиливались до 22 метров. По данным республиканского управления МЧС, всего в результате разгула стихии зафиксировано падение двадцати деревьев, повреждены линии электропередачи.