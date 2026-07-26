Ихтиолог Яковлев объяснил цветение воды в Волгоградском водохранилище

В Волгоградском водохранилище жители заметили массовое цветение сине-зеленых водорослей. По словам ихтиолога Сергея Яковлева, причиной стал необычный паводок и жара, из-за которых сброс воды достиг 8,5 тысячи кубометров, что почти в два раза больше обычного.
Как сообщил эксперт, волновая эрозия разрушает берега и размывает мелководья, из-за чего в воду попадает много органики. При повышении температуры она способствует развитию водорослей, которые живут две-три недели, а затем отмирают и образуют биомассу в поверхностном слое.
По данным ихтиолога, при отмирании водорослей в прибрежной воде резко падает содержание кислорода. Это может привести к гибели молоди и крупных особей рыб, а вырабатываемые водорослями токсины способны вызвать их отравление.
Бороться с цветением сейчас бессмысленно, так как растительноядные рыбы, вроде толстолобиков, потребляют лишь часть биомассы. Методика альгализации с добавлением хлореллы не применяется уже 20 лет, поэтому остается ждать естественного регулирования природы, — пишет v1.ru.
Вода в кранах остается безопасной. Как заявили в «Концессиях водоснабжения», на очистных сооружениях увеличена дозировка безопасных химических реагентов и регулярно меняются решетки очистки. Питьевая вода проходит лабораторный контроль по 67 параметрам, и все пробы соответствуют требованиям СанПиНа, включая микробиологические показатели.
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