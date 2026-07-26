Ихтиолог Яковлев объяснил цветение воды в Волгоградском водохранилище

Как сообщил эксперт, волновая эрозия разрушает берега и размывает мелководья, из-за чего в воду попадает много органики. При повышении температуры она способствует развитию водорослей, которые живут две-три недели, а затем отмирают и образуют биомассу в поверхностном слое.