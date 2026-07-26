О чем писал «Новый Калининград» на прошедшей неделе

? В среду, 22 июля, в Балтийском городском суде состоялось очередное заседание суда в отношении бывшего главы местной администрации Сергея Мельникова и его зама (к слову, пока действующего) Максима Коваленко. Напомним, их обвиняют в том, что подчиненный дал взятку в 575 тыс. руб. за попустительство по службе, а начальник принял «подношение». Слушание началось как обычно, однако в финале всех участников ждал «сюрприз», которого никто не ожидал. В том числе и корреспондент «Нового Калининграда», присутствовавший на процессе.