В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Редкая красношейная поганка впервые поселилась в Терлецком лесопарке в Москве, птица уже обустроила гнездо и готовится вывести потомство, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Красношейная поганка — небольшая водоплавающая птица с рыжим «ошейником» и характерными пучками золотистых перьев на голове, обычно она гнездится в северных районах европейской части России.
«Орнитологи впервые обнаружили в Терлецком лесопарке гнездо красношейной поганки, занесенной в Красную книгу России. Пару редких птиц заметили на пруду лесопарка, подведомственного столичному департаменту культуры», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Терлецком лесопарке птицы уже обустроили гнездо и готовятся вывести потомство.
«Чтобы этот период прошел благополучно, специалисты столичного департамента природопользования совместно с сотрудниками парка, ГУП “Мосводосток” и учеными Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН огородили участок пруда и установили информационные щиты с правилами поведения», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что период размножения красношейная поганка особенно чувствительна. Громкие звуки и приближение людей могут заставить птицу покинуть кладку.
«Поэтому посетителей просят передвигаться только по обустроенным тропам, соблюдать тишину, не использовать пиротехнику, не оставлять мусор и выгуливать домашних животных исключительно на поводке», — добавляется в сообщении.