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В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка

Занесенная в Красную книгу красношейная поганка поселилась в Терлецком лесопарке.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Редкая красношейная поганка впервые поселилась в Терлецком лесопарке в Москве, птица уже обустроила гнездо и готовится вывести потомство, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Красношейная поганка — небольшая водоплавающая птица с рыжим «ошейником» и характерными пучками золотистых перьев на голове, обычно она гнездится в северных районах европейской части России.

«Орнитологи впервые обнаружили в Терлецком лесопарке гнездо красношейной поганки, занесенной в Красную книгу России. Пару редких птиц заметили на пруду лесопарка, подведомственного столичному департаменту культуры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Терлецком лесопарке птицы уже обустроили гнездо и готовятся вывести потомство.

«Чтобы этот период прошел благополучно, специалисты столичного департамента природопользования совместно с сотрудниками парка, ГУП “Мосводосток” и учеными Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН огородили участок пруда и установили информационные щиты с правилами поведения», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что период размножения красношейная поганка особенно чувствительна. Громкие звуки и приближение людей могут заставить птицу покинуть кладку.

«Поэтому посетителей просят передвигаться только по обустроенным тропам, соблюдать тишину, не использовать пиротехнику, не оставлять мусор и выгуливать домашних животных исключительно на поводке», — добавляется в сообщении.