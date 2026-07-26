В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка

«Чтобы этот период прошел благополучно, специалисты столичного департамента природопользования совместно с сотрудниками парка, ГУП “Мосводосток” и учеными Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН огородили участок пруда и установили информационные щиты с правилами поведения», — подчеркивается в сообщении.