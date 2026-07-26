Ловушки для абитуриентов: как мошенники воруют данные под видом зачисления в вуз

В период приемной кампании в вузах резко возрастает активность кибермошенников. Как рассказал «Газете.Ru» руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков, злоумышленники пользуются стрессом и спешкой абитуриентов, рассылая фишинговые письма с темами вроде «Подтверждение зачисления» или «Срочно загрузите документы».
На фоне дедлайнов поступающие теряют бдительность и реже проверяют адреса отправителей. В письмах обычно содержатся ссылки на поддельные сайты вузов, где жертв просят ввести логин, пароль от «Госуслуг» или реквизиты банковских карт.
Эксперт напоминает, что вузы никогда не требуют сообщать пароли через почту. Чтобы не стать жертвой обмана, рекомендуется проверять доменное имя отправителя, не переходить по сомнительным ссылкам и заходить на сайты учебных заведений только вручную.
Сообщается, что в первом полугодии сервисы безопасности уже заблокировали миллиарды вредоносных писем, которые делают ставку на невнимательность пользователей.
Кроме того, аферисты обманывают детей, предлагая редкие вещи и доступ к закрытым функциям в онлайн-играх для кражи данных банковских карт родителей. Как сообщает Life.ru, эксперт Александр Лунев рекомендует использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, избегать привязки главных платежных средств к детским аккаунтам и применять ограничительные режимы на устройствах.
Эксперты также предупреждают, что мошенники оставляют карту в банкомате, чтобы жертва начала операции. Затем они появляются со «свидетелями» и обвиняют жертву в краже, передает ОТР.