Ловушки для абитуриентов: как мошенники воруют данные под видом зачисления в вуз

Эксперт напоминает, что вузы никогда не требуют сообщать пароли через почту. Чтобы не стать жертвой обмана, рекомендуется проверять доменное имя отправителя, не переходить по сомнительным ссылкам и заходить на сайты учебных заведений только вручную.