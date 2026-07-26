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Минприроды назвало крупнейшее месторождение золота в России

Крупнейшим месторождением золота в России является Сухой Лог в Иркутской области, рассказали в Минприроды.

Крупнейшим месторождением золота в России является Сухой Лог в Иркутской области, рассказали в Минприроды.

«Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области — крупнейшее в России, его запасы составляют более 2,77 тысячи тонн», — передает слова пресс-службы министерства РИА Новости.

Второе место по объему запасов занимает Наталкинское месторождение в Магаданской области, где сосредоточено 1,385 тысячи тонн золота. Замыкает тройку лидеров Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае с запасами 949,4 тонны.

По данным Минприроды, на эти три месторождения приходится более 30% запасов золота в России.