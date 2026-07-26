Окрошка с подвохом: как любимое летнее блюдо может сыграть злую шутку

Более подходящим вариантом Филатова назвала окрошку на кефире или айране, поскольку такие продукты имеют более низкий гликемический индекс и содержат молочную кислоту и пробиотики. При некоторых заболеваниях правила меняются. Людям с синдромом раздражённого кишечника стоит ограничивать объём до 250 мл и выбирать некислый кефир, а при гастрите и ГЭРБ лучше не есть блюдо слишком холодным. При диабете второго типа врач советует избегать сладкого кваса и выбирать кисломолочные основы.