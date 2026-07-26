Новосибирская область вошла в топ-4 по количеству студенческих стартапов

Четвертое место среди регионов России по количеству победителей в конкурсе фонда содействия инновациям «Студенческий стартап» заняла Новосибирская область. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Всего 136 студентов-инноваторов получат грант в 1 млн рублей на реализацию своих бизнес-проектов. В этом году в конкурсе приняли участие студенты и аспиранты 16 организаций. В числе активных участников — Сибирский университет биотехнологий, Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет.
«Второй год подряд в конкурсе участвуют аспиранты и ординаторы, обучающиеся в научных организациях. В этом году шесть проектов научных институтов получат гранты на реализацию. Включенность молодых ученых в создание технологических стартапов позволяет наладить еще более тесную продуктивную связь между институтами и бизнесом, сократить путь от идеи до ее превращения в реальную технологию или продукт», — подчеркнул министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.