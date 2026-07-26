Новосибирская область вошла в топ-4 по количеству студенческих стартапов

«Второй год подряд в конкурсе участвуют аспиранты и ординаторы, обучающиеся в научных организациях. В этом году шесть проектов научных институтов получат гранты на реализацию. Включенность молодых ученых в создание технологических стартапов позволяет наладить еще более тесную продуктивную связь между институтами и бизнесом, сократить путь от идеи до ее превращения в реальную технологию или продукт», — подчеркнул министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.