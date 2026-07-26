Конец июля в Красноярске будет нежарким и сырым

В Красноярске на новой рабочей неделе, которая завершит второй летний месяц, сохранится теплая и преимущественно пасмурная погода.
Синоптики обещают с понедельника по пятницу днем +24, +26 °C, по ночам — около +16, +18 °C.
В целом будет облачно с прояснениями, каждый день в прогнозе заявлены дожди различной интенсивности и продолжительности, иногда — с грозами.
Ветер ожидается северо-западный — от слабого до умеренного. Атмосферное давление — в пределах нормы.
Август в субботу начнется для красноярцев при таких же погодных условиях, а со 2-го числа ожидается повышение дневной температуры воздуха до +29 °C, но осадки не отступят.
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