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Конец июля в Красноярске будет нежарким и сырым

На новой рабочей неделе сохранится теплая и преимущественно пасмурная погода.

В Красноярске на новой рабочей неделе, которая завершит второй летний месяц, сохранится теплая и преимущественно пасмурная погода.

Синоптики обещают с понедельника по пятницу днем +24, +26 °C, по ночам — около +16, +18 °C.

В целом будет облачно с прояснениями, каждый день в прогнозе заявлены дожди различной интенсивности и продолжительности, иногда — с грозами.

Ветер ожидается северо-западный — от слабого до умеренного. Атмосферное давление — в пределах нормы.

Август в субботу начнется для красноярцев при таких же погодных условиях, а со 2-го числа ожидается повышение дневной температуры воздуха до +29 °C, но осадки не отступят.

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