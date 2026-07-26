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Кишечную палочку обнаружили в мясной продукции трех белорусских заводов

Госстандарт Беларуси запретил к продаже мясную продукцию трех предприятий.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси запретил к продаже мясную продукцию трех отечественных предприятий из-за обнаружения в ней кишечной палочки. Так, например, под запрет попали охлажденный соленый продукт из свинины «С чесночком» СДП «Авангард» Могилевского отделения Белорусской железной дороги«(Могилевский район, д. Сумароково), а также “Рулет оригинальный” вареный и охлажденный, произведенный на ЧУП “Мясной статус” в Кобрине. Под запрет попал и замороженный полуфабрикат из субпродуктов, а именно котлетное мясо свиное из голов ООО “АБУРА”, чье производство находится в Минске.

А в кулинарном изделии из мяса цыплят-бройлеров «Рулет из птицы со шпиком и зеленью» предприятия «Мясной статус» было зафиксировано превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в несколько десятков раз.

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