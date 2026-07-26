Тероборону поднимут по тревоге: В Белоруссии готовятся к трёхдневным учениям

Ранее Life.ru рассказывал, что Италия и Германия отказались участвовать в учениях «коалиции желающих» по поддержке Украины. Манёвры планируют провести в Польше на случай прекращения огня, однако Рим не присоединится к многонациональным силам, а Берлин назвал формат слишком узким и штабным.