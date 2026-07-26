Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тероборону поднимут по тревоге: В Белоруссии готовятся к трёхдневным учениям

Силы территориальной обороны Белоруссии проведут трёхдневные учения в Малоритском и Дрогичинском районах Брестской области. Манёвры запланированы на 26−28 июля, сообщили в белорусском Министерстве обороны.

Источник: Life.ru

Военнообязанные потренируются охранять важные объекты, поддерживать особые правовые режимы и противодействовать диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Отдельное внимание уделят использованию беспилотников и защите от атак с воздуха. Участники сборов также оборудуют огневые позиции в районах выполнения учебных задач.

К мероприятиям присоединятся сотрудники органов внутренних дел, подразделения народного ополчения и представители других районных организаций. Руководить подготовкой будет заместитель председателя Брестского облисполкома.

Ранее Life.ru рассказывал, что Италия и Германия отказались участвовать в учениях «коалиции желающих» по поддержке Украины. Манёвры планируют провести в Польше на случай прекращения огня, однако Рим не присоединится к многонациональным силам, а Берлин назвал формат слишком узким и штабным.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше