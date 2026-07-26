Бибаров-Государев назвал Зеленского и Драпатого законными целями после теракта ВСУ

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на атакованных ВСУ турбазах в Кирилловке Запорожской области. В результате теракта погибли 12 мирных жителей, еще 19 пострадали. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что удары по курортному поселку «поражают своей жестокостью и вызывают глубокое возмущение». Президент Украины Владимир Зеленский и новый главком ВСУ Михаил Драпатый должны ответить за преступление, они — «законные цели» российской армии, подчеркнули в областной Общественной палате.