Красноярские проекты в сфере ЗОЖ представят на фестивале в Москве

Проекты в сфере здорового образа жизни из Красноярского края представят на фестивале «Здорово на все сто» в Москве. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В ходе регионального отбора эксперты оценивали представленные практики. Лучшей признали авторскую методику восстановления и активного долголетия Светланы Сыромятниковой. Второе место заняла семейная экоферма Гавриковых, третье — проект по биохакингу Татьяны Араповой. Приз зрительских симпатий получила Наталья Степанова, представившая метод интеграции сибирских народных практик в современную медицину.
Кроме того, в городе работала мини-выставка технологий здоровья. Посетители могли сдать анализы, пройти мастер-классы и получить консультации врачей. Эксперты также обсудили развитие туризма, массового спорта и проект «Сибирское долголетие». Презентация лучших инициатив в сфере ЗОЖ пройдет в Москве на ВДНХ с 14 по 16 августа. В финале фестиваля запустят общедоступный цифровой навигатор «Оздоровительная карта России», куда войдут практики победителей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.