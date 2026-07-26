Исследование показало, сколько россияне тратят на доставку еды в месяц

Также выяснилось, что чаще всего россияне выбирают доставку, когда у них нет времени готовить — об этом сообщили 28%. Еще 19% заказывают еду по выходным, 18% — для встреч с друзьями или семьей, для 16% доставка стала альтернативой походу в ресторан или кафе, 12% заказывают готовую еду прямо на работу, а 7% признались, это что их основной прием пищи каждый день.