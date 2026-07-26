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Исследование показало, сколько россияне тратят на доставку еды в месяц

«Выберу.ру»: 54% россиян тратят на доставку еды не более 5 тыс рублей в месяц.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Большинство россиян (54%) тратят на доставку еды не более 5 тысяч рублей в месяц, а четверть россиян тратят за этот же период от 5 до 10 тысяч рублей, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости.

«Ежемесячные расходы на доставку еды у большинства (54%) не превышают 5 тысяч рублей, 24% тратят на нее от 5 до 10 тысяч рублей, а 22% — более 10 тысяч рублей», — сообщается в материале.

При этом аналитики убеждены, что такие цифры говорят о том, что для большинства россиян доставка пока что остается удобной альтернативой на случай, когда нет возможности или желания готовить, а не ежедневной статьей расходов.

Также выяснилось, что чаще всего россияне выбирают доставку, когда у них нет времени готовить — об этом сообщили 28%. Еще 19% заказывают еду по выходным, 18% — для встреч с друзьями или семьей, для 16% доставка стала альтернативой походу в ресторан или кафе, 12% заказывают готовую еду прямо на работу, а 7% признались, это что их основной прием пищи каждый день.

При выборе сервиса доставки россияне в первую очередь обращают внимание на качество еды — этот фактор назвали самым важным 29%. На втором месте оказались выгодные предложения и акции (23%), следом идут стоимость доставки (18%), ассортимент блюд (16%) и бонусы и кешбэк от банков (14%).

Чаще всего доставкой пользуются россияне в возрасте от 25 до 34 лет (36%), в основном это жители крупных городов. «Это можно объяснить высоким ритмом жизни, нехваткой времени на готовку и большим количеством доступных сервисов доставки», — поясняют аналитики.