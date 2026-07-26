Мужчину на катере заметили в запретной зоне залива Якоби в Иркутской области

На Иркутском водохранилище инспекторы ГИМС во время патрулирования заметили в заливе Якоби маломерное судно. Эта зона закрыта для стоянки и движения, но судоводитель не только нарушил запрет, но и проигнорировал законные требования остановиться. Инспекторы подали звуковой сигнал, однако владелец плавсредства не сбросил скорость и продолжил движение.