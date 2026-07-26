Мужчину на катере заметили в запретной зоне залива Якоби в Иркутской области

На Иркутском водохранилище инспекторы ГИМС во время патрулирования заметили в заливе Якоби маломерное судно. Эта зона закрыта для стоянки и движения, но судоводитель не только нарушил запрет, но и проигнорировал законные требования остановиться. Инспекторы подали звуковой сигнал, однако владелец плавсредства не сбросил скорость и продолжил движение.
Патрульный катер догнал нарушителя, зафиксировал бортовой номер и установил личность судоводителя. Выяснилось, что техническое освидетельствование судна на годность к плаванию истекло еще в апреле этого года. На следующий день мужчина сам явился в инспекцию для дачи объяснений.
«Управление судном, не прошедшим технического осмотра, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей», — напомнили в МЧС Иркутской области.
Помимо этого, судоводителю вынесли письменное предупреждение за невыполнение требований должностных лиц по вопросам безопасности плавания. Теперь ему грозит штраф, а дело передано для вынесения постановления. Инспекторы призывают владельцев маломерных судов не нарушать правила и следить за сроками освидетельствования.